Сорокина: в голове не укладывается, что Олимпийские игры могут пройти без России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года по биатлону Наталья Сорокина (Гусева) поделилась мнением о возможном недопуске российской сборной на Олимпийские игры 2018 года.

«Даже в голове не укладывается, что Олимпийские игры могут пройти без России. Это же не чемпионат водокачки. Хотя, с другой стороны, если даже случится страшное и мы останемся дома, то тоже горевать не стоит. Надо во всём искать позитив. Рядом Северная Корея, и ещё неизвестно, чем эта Олимпиада может закончиться», — приводит слова Сорокиной Womansstyle.