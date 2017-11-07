Писеев: всеми правдами и неправдами пытаются ущемить интересы спортсменов России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев в прокомментировал возможные санкции МОК по отношению к России: отстранение от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане или участие под нейтральным флагом.

«Сейчас ходит много разговоров насчёт участия сборной России в Олимпийских играх-2018. Посмотрите, как нагло себя ведут в отношении отечественных спортсменов. Вы видите, как отстранили лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Поэтому я ничего не исключаю. Дай бог, чтобы эти слухи остались просто слухами.

Всё это очень неприятно, но мы ничего не можем поделать. Ко всему нужно быть готовыми. С фигуристами эту тему мы пока не обсуждали. Обстановка сложная. Со всех сторон всеми правдами и неправдами пытаются ущемить интересы России. Будем надеяться, что ситуация изменится, но надежд мало», — заявил Писеев в интервью RT.