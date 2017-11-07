Дегтярёв: публикация допуске РФ без гимна — провокация с целью давления на МОК

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв считает публикацию газеты New York Times о допуске россиян на Олимпиаду-2018 без гимна и участия в церемонии открытия провокацией, направленной на деморализацию сборной России, а также оказанием давления на Россию и МОК.

«Провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный Олимпийский комитет. Принятие так скажем „половинчатого“ решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны», — приводит слова Дегтярёва «Р-Спорт».