Вайя: рад, что по ходу матча «Ростов-Дон» сумел вернуться в борьбу

Ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Матье Вайя прокомментировал поражение от «Дьёра» (23:25) в выездном матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Дьёру». Непросто играть против такой сильной команды и на такой потрясающей арене. Рад, что по ходу матча мы сумели вернуться в борьбу. Это была сложная встреча, в которой каждая маленькая ошибка имеет огромное значение. Мы допустили больше погрешностей, чем соперник, и поэтому уступили», — приводит слова Вайи пресс-служба «Ростов-Дона».