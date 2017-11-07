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175 лет назад 2016
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Вайя: рад, что по ходу матча «Ростов-Дон» сумел вернуться в борьбу

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Ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Матье Вайя прокомментировал поражение от «Дьёра» (23:25) в выездном матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

«Мои поздравления «Дьёру». Непросто играть против такой сильной команды и на такой потрясающей арене. Рад, что по ходу матча мы сумели вернуться в борьбу. Это была сложная встреча, в которой каждая маленькая ошибка имеет огромное значение. Мы допустили больше погрешностей, чем соперник, и поэтому уступили», — приводит слова Вайи пресс-служба «Ростов-Дона».

«Дьёр» взял реванш у «Ростова-Дон» за поражение в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт ЖГК "Ростов-Дон" Сообщить об ошибке
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