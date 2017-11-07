Ушёл из жизни номинант на звание яхтсмена года в России Владимир Арбузов

5 ноября ушёл из жизни один из старейших яхтсменов России, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РФ, генеральный директор Ассоциации «Океанский гоночный клуб» Владимир Арбузов, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.

Арбузов был выдвинут Ассоциацией «Океанский гоночный клуб» на номинацию «Яхтсмен года» и должен был посетить торжественную церемонию.

«Владимир мечтал о том, чтобы российская команда стала участницей самой масштабной кругосветной гонки Volvo Ocean Race», — говорится в сообщении.