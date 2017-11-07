Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ушёл из жизни номинант на звание яхтсмена года в России Владимир Арбузов

Другие

5 ноября ушёл из жизни один из старейших яхтсменов России, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РФ, генеральный директор Ассоциации «Океанский гоночный клуб» Владимир Арбузов, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.

Арбузов был выдвинут Ассоциацией «Океанский гоночный клуб» на номинацию «Яхтсмен года» и должен был посетить торжественную церемонию.

«Владимир мечтал о том, чтобы российская команда стала участницей самой масштабной кругосветной гонки Volvo Ocean Race», — говорится в сообщении.

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент