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175 лет назад 2016
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Пушков: участие России в Олимпийских играх при запрете гимна недопустимо

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«Убеждён: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — написал Пушков в своём «твиттере».

Игры в Пхёнхчане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Сборную России могут лишить гимна и участия в церемонии открытия ОИ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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