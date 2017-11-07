Пушков: участие России в Олимпийских играх при запрете гимна недопустимо

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«Убеждён: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — написал Пушков в своём «твиттере».

Игры в Пхёнхчане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.