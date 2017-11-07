Рязанский: на таких условиях РФ не должна принимать участие в Олимпийских играх

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«Я думаю, на таких условиях мы не должны принимать участие в Олимпийских играх.

Подобные решения могут быть последствиями допинговых кампаний. Должна быть персональная ответственность по каждому спортсмену, особенно обидно, когда золота Олимпийских игр лишаются наши талантливые спортсмены», — цитирует Рязанского «РИА Новости».