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Рязанский: на таких условиях РФ не должна принимать участие в Олимпийских играх

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Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«Я думаю, на таких условиях мы не должны принимать участие в Олимпийских играх.

Подобные решения могут быть последствиями допинговых кампаний. Должна быть персональная ответственность по каждому спортсмену, особенно обидно, когда золота Олимпийских игр лишаются наши талантливые спортсмены», — цитирует Рязанского «РИА Новости».

Сборную России могут лишить гимна и участия в церемонии открытия ОИ-2018
Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
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