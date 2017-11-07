Свищёв — о публикации NYT: американцы уже «берега попутали»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«Думаю, это очередной вброс информации. Мы уже не раз получали такие в последнее время. Они хотят увидеть, как мы будем реагировать и действовать.

Эти действия очень похожи на те, когда они с нашего посольства снимают наши же государственные флаги. Наш олимпийский комитет чётко выразил свою позицию, что Россия поедет только с государственными флагом и гимном, в своей официальной экипировке. Думаю, это правильная позиция, её надо придерживаться.

Опять удивительная история – американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, как они считают, нам надо выступать: под флагом или без, с гимном или без гимна. Мне кажется, они просто уже, как говорится, берега попутали и не осознают, что говорят. С какой стати мы узнаём информацию не от официального партнёра – МОК, а от СМИ? Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьёзной организации, как МОК», — цитирует Свищёва «Р-Спорт».