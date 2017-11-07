Карелин: нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны. Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией.

Нам надо работать дальше — разве у нас есть другие варианты? Надо настаивать на своей правоте, на своём праве выступать на Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией, отталкиваясь от основной идеи, которая заложена в хартии — что все конфликты прекращаются во время проведения Олимпиад. А нас пытаются поставить в состояние каких-то изгоев.

Решение по нейтральному флагу должно быть государственным. Это возможность проявить себя и для Олимпийского собрания, и для всех спортивных институтов. У меня есть уверенность в том, что наши ребята очень хорошо готовятся сейчас, несмотря на то, что нас испытывают на прочность и пытаются деморализовать, а потом в последний момент якобы разрешить участие в Играх. Поэтому мы не должны на это рассчитывать, ребята не должны на это обращать внимания, а продолжать готовиться. Санкции на нас накладываются не впервые. И мы должны быть к этому готовы, как и к умению всегда побеждать", — цитирует Карелина «Р-Спорт».