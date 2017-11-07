Мамиашвили: услышать гимн — это венец всего. Почему нас должны этого лишать?

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«Гимн твоей страны — один из основных и базовых элементов в жизни каждого честного человека. Гимн России должен звучать в честь наших побед, спортсмены идут к этому всю жизнь. Мы ведь работаем на самоистязание, самоизнемогание, и высшей награды, чем олимпийское золото, для нас нет. И нет большего счастья, чем услышать гимн великой страны в честь твоей победы. И ведь победа на Олимпиаде — это причастность тебя к победам великой страны.

Это венец всего. Это награда за честный и изнурительный труд на протяжении многих лет. Почему нас должны этого лишать?" — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».