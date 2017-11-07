Журова: если МОК запретит исполнять гимн РФ в Пхёнчхане, мы вряд ли поедем на ОИ

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«Если Международный олимпийский комитет примет решение запретить исполнять гимн России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане или участвовать нашим спортсменам в церемонии открытия, наша страна вряд ли поедет на Олимпиаду.

Неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады или неисполнение национального гимна — это неприемлемо. Как это? Спортсмены есть, а страны нет", — цитирует Журову «Интерфакс».