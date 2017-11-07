Песков: мы не хотели бы говорить о худшем сценарии, связанном с неучастием в ОИ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«По указанию президента Российской Федерации наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями. Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится, и все вопросы будут сняты. В целом, безусловно, мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, потому что, конечно, это способно нанести серьёзный урон всему олимпийскому движению.

Вряд ли уместно обмениваться через СМИ прогнозами тех или иных действий, тем более в том, что касается наших взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом. Россия является ответственным членом мирового олимпийского движения.

Сейчас на повестке дня есть ряд проблемных вопросов, связанных со случаями употребления допинга, которые никоим образом не свидетельствуют о том, что эти случаи связаны с какой-то государственной поддержкой. Напротив, Россия постоянно говорит о том, что о какой-либо государственной поддержке применения допинга речи идти не может, мы категорически отрицаем такую возможность», — цитирует Пескова «РИА Новости».