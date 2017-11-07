Призёр ОИ летающая лыжница Ирашко-Штольц перенесла операцию на колене

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионка мира 2011 года по прыжкам на лыжах с трамплина представительница Австрии Даниэла Ирашко-Штольц перенесла операцию на колене, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Спортсменка уже выписана из больницы и планирует приступить к полноценным тренировкам через пять недель.

Для Ирашко-Штольц это уже вторая операция на колене в этом году.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) с 30 ноября по 3 декабря.