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175 лет назад 2016
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Призёр ОИ летающая лыжница Ирашко-Штольц перенесла операцию на колене

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионка мира 2011 года по прыжкам на лыжах с трамплина представительница Австрии Даниэла Ирашко-Штольц перенесла операцию на колене, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Спортсменка уже выписана из больницы и планирует приступить к полноценным тренировкам через пять недель.

Для Ирашко-Штольц это уже вторая операция на колене в этом году.

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) с 30 ноября по 3 декабря.

Источник: Международная лыжная федерация Сообщить об ошибке
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