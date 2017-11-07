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175 лет назад 2016
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Колобков поздравил российских шахматисток с победой на командном ЧЕ

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Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских шахматисток с победой на командном чемпионате Европы на Крите. Золото выиграли Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина.

«Вы показали высокий профессионализм, целеустремлённость и командную сплочённость. В очередной раз подтвердили, что отечественная шахматная школа является одной из сильнейших», — приводит текст поздравительной телеграммы официальный сайт Минспорта РФ.

Мужская сборная России в составе Александра Грищука, Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова и Даниила Дубова завоевала серебро.

Женская сборная России досрочно выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
Источник: Министерство спорта Российской Федерации Сообщить об ошибке
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