Колобков поздравил российских шахматисток с победой на командном ЧЕ

Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских шахматисток с победой на командном чемпионате Европы на Крите. Золото выиграли Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина.
«Вы показали высокий профессионализм, целеустремлённость и командную сплочённость. В очередной раз подтвердили, что отечественная шахматная школа является одной из сильнейших», — приводит текст поздравительной телеграммы официальный сайт Минспорта РФ.
Мужская сборная России в составе Александра Грищука, Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова и Даниила Дубова завоевала серебро.
Женская сборная России досрочно выиграла командный чемпионат Европы по шахматам