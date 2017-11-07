Тягачёв: настало время отменить все эти ВАДА и решения по проверке спортсменов

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«МОК с вышедшим из-под контроля ВАДA и прочими организациями должны пересмотреть всё, что связано с миллиардной работой, которую делает ВАДА и его офицеры – они берут по тысяче проб у спортсмена, который участвует в Олимпиаде. Значит, настало время отменить все эти ВАДА. Нужно отменить все решения, которые есть по проверке спортсменов. Пусть они выступают и показывают результаты и то, насколько они заинтересованы в этом и в развитии страны. Я не вижу в этом ничего страшного. Поскольку страны, которые борются на музыкальных фестивалях, на различных кинофорумах, например, не подвергаются проверкам. И они пользуются огромным авторитетом в мире. Наступает новый период, когда всё надо пересматривать полностью. Пересматривать отношение к спорту высших достижений. Я поддерживаю точку зрения нашего президента Владимира Путина, который заявил, что наша страна самая сильная и не может идти на поводу столько лет.

Наша страна настолько сильная, настолько значимая. Мы добились высочайших результатов в спорте – и на зимних Олимпийских играх, и на летних. И когда нас постоянно унижают и делают это несправедливо, без доказательств, то, конечно, возникают вопросы. И мне как спортсмену, тренеру, руководителю это неприятно. Тем более я много лет работал первым заместителем в FIS. Поэтому я знаю, откуда ветер дует», — цитирует Тягачёва «Национальная служба новостей».