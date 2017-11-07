Хоркина: спортсменов РФ хотят лишить матери в лице нашей большой, сильной страны

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«Все признаки государственности России как великой спортивной державы есть: это президент, гимн, флаг, парламент, армия, которая почти одна сегодня защищает всё мировое сообщество. И посягают на то, чтобы наших спортсменов лишить матери в лице нашей большой и сильной страны. Нас хотят лишить матери, чтобы мы как сироты стояли на первом месте пьедестала.

Надеюсь, что все наши чиновники, которые работают в спорте, сделают всё возможное, чтобы защищать уже не только честь наших спортсменов, но и честь нашей страны. Такие оскорбления уже за пределами дипломатических канонов.

Желаю российским спортсменам и их тренерам постараться отгородиться от этого всего. Продолжать упорно готовиться к Олимпиаде, соблюдать все планы. Я очень верю, что мы будем слышать громко мелодию нашего красивого гимна и наш триколор будет развиваться выше всех.

Люди из-за бугра уже настолько посягнули на международное олимпийское движение, которое было чистым, спортивным, понятным, где побеждал талант, трудолюбие, мастерство и где-то удача, что теперь, когда ждёшь Олимпиады, уже не с радостью и упорством готовишься, а боишься, что опять прилетит грязь, не подкреплённая доказательствами и фактами.

Что касается информации этого одного издания о том, что не будет звучать гимн нашей страны, эта «газетёнка» что-то пишет, а потом начинается раздувание. Надо людям нести какую-то ответственность уже. Во всех своих материалах они постоянно ссылаются на анонимные источники МОК, всё время информация, не подкреплённая фактами, – пора уже открыть всем лица и начать открытую работу.

Совершенно непонятная работа ВАДА, которая ещё и закрытая. Надо пересмотреть все правила и порядок. Надо сделать всё что угодно, чтобы не было такого, что одних наказывают, а сегодня эти наказания усугубляются в отношении России, а другим почему-то всё сходит с рук. Надо играть по одним правилам", — цитирует Хоркину «Р-Спорт».