Селифонов: отказ России от участия в Олимпиаде станет ударом для спортсменов

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Александр Селифонов прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.



«Конечно, не должно быть такого, чтобы нашу страну так игнорировали и принижали. Однако я считаю, что спортсменам надо выступать на Олимпиаде в любой ситуации. Правда, непонятно, как на это посмотрит сообщество. Пропускать Игры не хотелось бы – всё-таки спортсмены готовились, четыре года к этому шли. Если мы сейчас откажемся от участия, для них это будет сильный удар. Судьбы многих будут перечёркнуты.



Хотя должен признать, что уж больно МОК изощряется. Не знаю, чего они хотят. Возможно, такие меры принимаются для того, чтобы мы сами захотели отказаться от участия в Олимпиаде», – приводит слова Селифонова „Газета.ru“.