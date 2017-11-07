В пробах бобслеистов Зубкова и Воеводы выявлено повышенное содержание соли

В понедельник, 6 ноября, комиссия Международного олимпийского комитета по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи под руководством Дениса Освальда провела слушания по делам российских бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев. У двукратных чемпионов Игр по бобслею Александра Зубкова и Алексея Воеводы были выявлены повышенные показатели содержания соли, сообщает «Матч ТВ».



Зубков, закодированный в докладе Макларена под номером А1000, сдал 23 февраля, в день соревнований четвёрок, пробу номер 2889141, в которой уровень соли составляет 18,8 грамма на литр. Воевода, закодированный под номером А0947, 17 февраля, когда соревновались двойки, сдал пробу номер 2889136, в которой уровень соли составляет 18,5 грамма на литр. При этом верхняя граница физиологической нормы соли в моче составляет 10,1 грамма на литр для лиц этого возраста, проживающих в данном регионе Земли. Отметим, что пробы Зубкова и Воеводы содержат самые высокие показатели соли среди всех исследованных образцов.

В Федерации бобслея РФ рассказали о ходе слушаний в комиссии МОК