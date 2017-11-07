МОК может принять решение о гимне России на Играх-2018 в начале декабря

Исполком Международного олимпийского комитета может рассмотреть вопрос об использовании российского гимна во время ближайшего заседания исполкома организации, которое пройдёт с 5 по 7 декабря, сообщает «RT на русском».



Согласно ст. 31 Олимпийской хартии исполком МОК должен одобрить использование флага, эмблемы и гимна национальных олимпийских комитетов во время любых мероприятий, в том числе во время Олимпийских игр.



Ранее New York Times сообщила, что МОК может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с запретом на участие в церемонии открытия и исполнение национального гимна.