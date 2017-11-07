Бородавко: президент правильно сказал: «Нельзя допускать, чтобы Россию унижали»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможный отказ национальной команды от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.



«Американские источники, естественно, пытаются нагнетать истерию вокруг российской сборной, и верить этим новостям не хотелось бы — да и не нужно этого делать! Это всё закономерно — то, что они пытаются нас лишить абсолютно всего и унизить страну. Подобная тенденция наблюдается во всём: и в политике, и в экономике.



Это далеко идущая спланированная акция. Другое дело, как МОК отреагирует на такую информацию. Окончательное решение по участию сборной России на Играх-2018 будет принято только в декабре. Так что не стоит раньше времени нагнетать обстановку в нашей стране. Президент России Владимир Путин правильно сказал: «Нельзя допускать, чтобы Россию унижали». Нужно требовать, бороться за свои права и отстаивать их во всех международных инстанциях», — приводит слова Бородавко «Газета.ru».

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