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175 лет назад 2016
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Бородавко: президент правильно сказал: «Нельзя допускать, чтобы Россию унижали»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможный отказ национальной команды от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Американские источники, естественно, пытаются нагнетать истерию вокруг российской сборной, и верить этим новостям не хотелось бы — да и не нужно этого делать! Это всё закономерно — то, что они пытаются нас лишить абсолютно всего и унизить страну. Подобная тенденция наблюдается во всём: и в политике, и в экономике.

Это далеко идущая спланированная акция. Другое дело, как МОК отреагирует на такую информацию. Окончательное решение по участию сборной России на Играх-2018 будет принято только в декабре. Так что не стоит раньше времени нагнетать обстановку в нашей стране. Президент России Владимир Путин правильно сказал: «Нельзя допускать, чтобы Россию унижали». Нужно требовать, бороться за свои права и отстаивать их во всех международных инстанциях», — приводит слова Бородавко «Газета.ru».

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Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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