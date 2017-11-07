Две израильские журналистки обвинили члена МОК в домогательствах

Две израильские журналистки обвинили члена Международного олимпийского комитета от Израиля Алекса Гилади в домогательствах.

Нери Ливне рассказала, что в 1999 году она встретилась с Гилади на загородной вилле для обсуждения вопроса о её трудоустройстве на телевидении и в ходе встречи чиновник приставал к ней. Ещё одна журналистка Ошрат Котлер также заявила, что функционер МОК делал ей непристойные предложения.

«Поступки взрослых людей, которые находятся в частном доме, являются их личным делом. У меня не было намерений причинить кому-либо вред. Если моё поведение кому-то доставило неприятные эмоции, я приношу глубокие извинения», — приводит слова 74-летнего Гилади Inside the Games.

Гилади стал членом МОК в 1994 году. В 1996 году он стал первым вице-президентом телекомпании NBC Sports, а в 2005 году возглавил израильскую телекомпанию «Кешет». В 2013 году Алекс Гилади назначен заместителем главы координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпиаде 2020 года. МОК собирается провести собственное расследование.