Рабочая группа по восстановлению ВФЛА вынесет рекомендации Совету IAAF 25 ноября

25 ноября пройдёт заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций под руководством Руне Андерсена по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Ожидается, что рабочая группа сформирует рекомендации относительно статуса ВФЛА для совета IAAF, который состоится 26 ноября.

«30 октября наша рабочая группа встретилась с президентом ВФЛА. Мы обсудили прогресс, достигнутый ВФЛА. Они упорно трудятся и всё больше соответствуют критериям, установленным советом IAAF. Эта встреча позволила нам определить список нерешённых вопросов. ВФЛА знает, над чем ещё надо работать.

Мы находимся в постоянном контакте для выполнения определённых критериев. 25 ноября, за день до совета IAAF, мы проведём заседание рабочей группы, на котором выработаем рекомендации и советы по вопросу восстановления ВФЛА", — приводит слова Андерсена Inside the Games.