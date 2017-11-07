ВФЛА: все российские призёры ЧМ-2017 получили премии от государства

Всероссийская федерация лёгкой атлетики заявила, что все российские медалисты чемпионата мира 2017 года в Лондоне получили от государства обещанные денежные премии.

«Все наши спортсмены, выигравшие медали на последнем чемпионате мира, уже получили премии от государства. Также должны были перечислить деньги и личным тренерам призёров мирового первенства», — приводит слова представителя ВФЛА ТАСС.

Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира в Лондоне в нейтральном статусе, завоевали одну золотую и пять серебряных наград.