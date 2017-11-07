Толстой: если бы был спортсменом, я бы под нейтральным флагом выступать не стал

Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.



«В человеке должен быть внутренний стержень, который не позволяет хамить великой державе неисполнением гимна на Олимпиаде. Даже предположением хамить. Как нам себя вести в этой ситуации — вопрос. Есть два типа поведения: один — это подойти и попридушить. А мне кажется, что нам важно не терять чувство собственного достоинства, не страдать по этому поводу, а помнить об одном: в мире единицы стран, у которых тысячелетняя история. И второй вариант — нужно быть выше этого. Я считаю, что Россия как раз выбирает второй вариант сознательно. И в ситуации с Олимпиадой, и в ситуации с другими нападками.

Выступление под нейтральным флагом — личный выбор каждого спортсмена. Если бы я был спортсменом и даже если бы я тренировался четыре года ежедневно, чтобы участвовать в Олимпиаде, я бы под нейтральным флагом выступать не стал. Я уважаю свою страну, я её люблю. Невозможно говорить о том, что какая-то страна может выступать на Олимпиаде под какими-то нейтральными флагами или без исполнения своего гимна", — рассказал Толстой в эфире Первого канала.