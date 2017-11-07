Подчуфарова: уже с нетерпением жду начала сезона

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями от сбора в Тюмени.

«Хорошо потренировались в Тюмени! C нетерпением жду заключительного этапа тренировок в Бейтостолене. А пока домой в Москву на несколько дней. Спасибо Тюменскому комплексу за идеальные условия для подготовки. К слову, нам повезло в этом году не попасть в сильный мороз, свойственный Сибири, и не было никаких срывов в тренировочном процессе.

Впереди ещё три недели, но уже с нетерпением жду начала сезона", — написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Подчуфаровой.