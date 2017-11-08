Рекордсмен MLB Халладэй погиб в авиакатастрофе

Известный бейсболист Рой Халладэй погиб в результате авиакатастрофы в США, сообщает The Guardian. Бывший питчер находился на борту легкомоторного самолёта марки ICON A5, который упал в Мексиканский залив неподалёку от города Тампа (штат Флорида).

«Могу подтвердить, что найдено одно тело. Очень грустно и больно говорить, что это Рой Халладэй, наш друг. Ему было 40 лет», — сообщил шериф Крис Нокко.



Халладэй выступал в MLB на позиции питчера с 1998 по 2013 год. На момент завершения карьеры он был рекордсменом среди действующих игроков лиги по количеству полных игр (67). В 2003 и 2010 годах признавался лучшим питчером. После завершения карьеры экс-бейсболист занимался пилотированием самолётов. Халладэй был женат, у него осталось двое детей.