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175 лет назад 2016
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Рекордсмен MLB Халладэй погиб в авиакатастрофе

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Известный бейсболист Рой Халладэй погиб в результате авиакатастрофы в США, сообщает The Guardian. Бывший питчер находился на борту легкомоторного самолёта марки ICON A5, который упал в Мексиканский залив неподалёку от города Тампа (штат Флорида).

«Могу подтвердить, что найдено одно тело. Очень грустно и больно говорить, что это Рой Халладэй, наш друг. Ему было 40 лет», — сообщил шериф Крис Нокко.

Халладэй выступал в MLB на позиции питчера с 1998 по 2013 год. На момент завершения карьеры он был рекордсменом среди действующих игроков лиги по количеству полных игр (67). В 2003 и 2010 годах признавался лучшим питчером. После завершения карьеры экс-бейсболист занимался пилотированием самолётов. Халладэй был женат, у него осталось двое детей.

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Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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