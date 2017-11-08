Олимпийский чемпион 2012 года Шарифов выступит на Кубке Алроса по вольной борьбе

11-12 ноября в Москве пройдёт Кубок европейских наций — Кубoк Алроса по греко-римской, женской и вольной борьбе. Официальный сайт ФСБР опубликовал состав сборной Азербайджана по вольной борьбе на эти соревнования. В частности, в Москве выступит победитель Олимпиады-2012, призёр Игр-2016 Шариф Шарифов.

Состав сборной Азербайджана по вольной борьбе

До 57 кг. Георгий Эдишерашвили.

До 61 кг. Али Рагимзаде.

До 65 кг. Агагусейн Мустафаев.

До 70 кг. Муртазали Муслимов.

До 74 кг. Исмаил Абдуллаев, Абубакр Абакаров.

До 86 кг. Александр Гостиев.

До 97 кг. Шариф Шарифов.

До 125 кг. Джамаледдин Магомедов.

Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате». Билеты на 11 ноября, на 12 ноября.