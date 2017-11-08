Волков: конечно, цель на сезон — золото Олимпиады

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков сообщил, что доволен своей подготовкой к сезону, и рассказал о задачах на Игры в Пхёнчхане.

«Если сравнить с прошлым годом, то на данный момент формой более чем доволен.

Я считаю плюсом, что мы тренируемся отдельно от команды. У нас нет обобщённого плана, как в большой команде, когда один тренер готовит сразу 10 человек. Физически невозможно за всеми уследить. Когда надо увидеть какие-то тонкости в технике у одного из спортсменов, тренер может их пропустить. Когда в группе два человека, ему намного проще.

Цели на сезон? Я – максималист, но в то же время и реалист. Понимаю, что получится не всё. Надо ставить какие-то конкретные задачи. Если брать этот сезон, то, конечно, цель – Олимпиада, конечно, медали, и конечно золото", — сказал Волков в эфире «Югра ТВ».