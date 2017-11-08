Каминский: на ОИ-2018 самая сложная из трасс, которые когда-либо были

Тренер трёхкратного чемпиона мира россиянина Никиты Крюкова Юрий Каминский отметил, что спринтерская олимпийская трасса в Пхёнчхане будет крайне сложной.

«Корейцы сделали самую сложную из спринтерских трасс, которые когда-либо бывали. Во-первых, максимальный перепад высот. Во-вторых, хоть официальный стандарт на этот счёт и отсутствует, обычно делают два подъёма — один посложнее, второй полегче. В Пхёнчхане оба подъёма достаточно сложные. Они разные, один более пологий, второй покруче, но первый подъём достаточно длинный. Соответственно почти нет равнинных участков.

Когда мы были на соревнованиях в Корее, то промеряли всю дистанцию посекундно, по метрам. Определили, где какой ход должен быть, с какой частотой какие участки нужно проходить, какова должна быть длина шага. Понятно, что мы сильно зависим от погодных условий, от лыж. Поэтому должна быть высокая вариабельность. Самая высокая вариабельность попеременного хода и вообще классического стиля — у Панжинского. Не только из россиян — из всех спортсменов, кого я знаю", — цитирует Каминского «Р-Спорт».