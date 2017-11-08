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175 лет назад 2016
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СК опроверг слова Макларена о госпрограмме допинга в РФ и подмене проб в Сочи

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что следствие опровергло заявления главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о подмене положительных проб спортсменов РФ на Играх в Сочи.

«Опровергнуты доводы независимого эксперта ВАДА Макларена о подмене на зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей», — цитирует Петренко пресс-служба СК.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации Сообщить об ошибке
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ВАДА Допинг Сочи-2014
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