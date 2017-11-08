СК опроверг слова Макларена о госпрограмме допинга в РФ и подмене проб в Сочи

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что следствие опровергло заявления главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о подмене положительных проб спортсменов РФ на Играх в Сочи.

«Опровергнуты доводы независимого эксперта ВАДА Макларена о подмене на зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей», — цитирует Петренко пресс-служба СК.