Черезов: просить Шипулина перейти на ижевскую винтовку не совсем корректно

Руководитель спортивных проектов концерна «Калашников», трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал о предстоящем запуске в серийное производство новой биатлонной винтовки.

«Биатлонные винтовки производятся концерном «Калашников» уже более 20 лет, постепенно идёт модернизация, ствольные работы — в поиске того, какую геометрию ствола выбрать. Модель Би-7-4 мы продаём в школы, в сборные и ведём работу над новой винтовкой Би-7-7, которую, надеемся, в следующем году получится поставить в серийное производство. Сделан акцент на внешнем виде, дизайне. Многим топовым спортсменам немаловажно, как выглядят их винтовки. Понятно, что в массовом производстве этого не сделать, но мы сможем найти индивидуальный подход к каждому спортсмену.

В сборной России соотношение примерно 30/70 — наши винтовки и Anschutz. Лидеры сборной, например, Антон Шипулин, Алексей Волков выступают с винтовками Anschutz, и просить их перейти на ижевские винтовки не совсем корректно, потому что стрельба такое дело — всё на тонких ощущениях. У спортсменов годами формируются «отношения» с винтовкой. Скоро Олимпийские игры, и просить спортсмена поменять свой инвентарь… там лыжи не каждый меняет, не говоря уже о винтовках. Здесь нужно делать акцент на ребятах, которые выступают с нашим оружием, максимально обеспечивать их всем необходимым. Кроме того, большое внимание нужно уделять молодым спортсменам, предоставлять им лучшее оружие и максимальный сервис", — цитирует Черезова ТАСС.