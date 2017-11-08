Дегтярёв: Родченков мог действовать в рамках международной преступной группы

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление Следственного комитета России, что никакой государственной допинговой программы в России не было и выводы главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена ошибочны, а также, что информатор ВАДА Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов.

«СК провёл серьёзную работу, доказательства противоправной деятельности Родченкова собраны, есть основания предполагать, что он действовал в рамках организованной международной преступной группы, целью которой была дискредитация российских спортсменов и нашей системы борьбы с допингом.

СК не работает для того, чтобы приводить какие-то доводы. СК работает в рамках уголовно-процессуального кодекса. Поэтому вся его работа направлена на установление истины и виновных в уничтожении проб наших спортсменов", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».