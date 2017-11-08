Журова: скорее всего, после выборов президента РФ Легкова и Белова оправдают

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

«Легков и Белов до Олимпиады, наверное, не смогут оправдаться, но после неё, скорее всего, после выборов президента России, оправдаются. Я отчасти связываю эти факты.



Когда мы передаём контейнеры с запечатанными допинг-пробами офицерам ВАДА, мы расписываемся в том, что они отданы в целости и сохранности. Дальше спортсмен виноват в том, что с ними что-то произошло? И что за такой волшебный допинг, который, приняв на Олимпиаде в Сочи, можно было скрыть, но через неделю на других соревнованиях его не нашли? Какой-то фантастический допинг, его в природе нет! Наши спортсмены пытаются это объяснить», – сказала Журова в эфире ТВЦ.