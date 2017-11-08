Украинский байдарочник Трунов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала на четыре года украинского байдарочника Игоря Трунова за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ICF. Допинг-проба спортсмена, взятая в мае на этапе Кубка мира в Португалии, показала наличие повышенного уровня тестостерона в крови.

На тех соревнованиях Трунов и и его партнёры по команде победили в соревнованиях двоек и четвёрок на дистанции 500 м. Помимо этих наград Трунов был лишён серебряной медали этапа Кубка мира в Португалии, завоёванной в одиночке на 200 м, и бронзы с этапа Кубка мира в Венгрии (двойки, 500 м).

Трунов — бронзовый призёр чемпионата Европы 2017 года.