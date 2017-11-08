Белкин: у нас в обычных школах футболисты детей тренируют. И учителей

Генеральный директор мини-футбольного клуба «Норильский никель» Павел Белкин в рамках форума Sport Connect, проходящего в Норильске, рассказал, почему клуб не приглашает легионеров, как в регионе решается вопрос привлечения болельщиков на трибуны, и сообщил о запуске прямых трансляций матчей Суперлиги.

«Мы отличаемся от ряда клубов Суперлиги тем, что не работаем с легионерами. Мы обязаны по регламенту сопровождать два года младшего возраста, ДЮСШ. Поэтому выстраиваем методику, по которой все тренеры будут работать по единой системе. Это всё не благодаря, а вопреки, но сейчас пять человек в команде – это наши, местные футболисты.

Да, есть программа РФС при поддержке «Норильского никеля», есть поддержка регионов Заполярья, но что мы сами могли сделать для популяризации мини-футбола в регионе? Мы взяли 18 школ и закрепили за каждой тренера – профессионального футболиста. Это реальные, действующие футболисты. Они проводят полноценные тренировки, мастер-классы. Учителей физкультуры учат играть в футбол. Конечно, в школе появляется своего рода фан-клуб из детей, они приходят на трибуны и приводят друзей, родственников.

Одна из главных новостей – у нас появился Интернет, способный поддерживать проведение прямых трансляций матчей Суперлиги. Слабенький, но это уже что-то. Пока планируем показывать с одной камеры, в регионе ещё нет специалистов. Но мы научимся, это вопрос времени.

Финансирование? С этим вопросом проблем нет. У нас все зарплаты белые, всё официально? Суммы? Думаю, в среднем можно говорить о 160 тыс. рублей плюс премиальные. В этом году пригласили игрока сборной России Сергея Сергеева из «Динамо», опять же, чтобы народ шёл на трибуны. Для нас это важная задача.

Зарабатывать деньги на трансферах? А вот такой задачи пока нет. Денег в российском мини-футболе не так много, клубы редко тратят серьёзные суммы на покупку игроков, тем более если речь идёт о перспективной молодёжи», — цитирует Белкина корреспондент «Чемпионата» Юлия Иванова.