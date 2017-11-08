Кутепов: нам нужно не обижаться и расстраиваться, а надо выйти на ОИ и побеждать

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что сборной России в любом случае нужно принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, даже в случае наказания со стороны МОК.

«Решать, ехать или не ехать на Олимпиаду, рано, решение МОК ещё не вынесено, и, возможно, разговорами всё и закончится. Стоит разобраться самим, были ли грубые нарушения, если с российской стороны действительно было несоблюдение норм и правил, значит нужно достойно принять наказание. Я считаю, неважно, будет атрибутика или нет, важно только то, что на состязания выходят наши спортсмены и они настроены побеждать.

Наши спортсмены серьёзно готовятся к Играм, для них это — цель жизни. Выходя на арену больших спортивных игр, они всё равно, как бы то ни было, идут защищать честь своей страны. И победу они завоёвывают для своей страны, для России, и медали будут вручаться российским спортсменам.

Моё мнение — несмотря на то что есть силы, которые хотят исключить из спортивной борьбы российскую команду как сильного соперника, нам нужно не обижаться и расстраиваться, а показать свою силу: выйти на Олимпиаду и побеждать", — цитирует Кутепова ТАСС.