Мамиашвили: прилагаем максимум усилий, чтобы борьба осталась на ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на пресс-конференции, посвящённой международному турниру по вольной, греко-римской и женской борьбе «Кубок европейских наций – Кубок Алроса», рассказал об усилиях, которые прилагаются для сохранения борьбы в программе Олимпийских игр. Кубок Алроса пройдёт в московском ДС «Динамо» 11 и 12 ноября.

«Прилагаем максимум усилий, чтобы борьба осталась в олимпийских видах, но полную гарантию может дать только Росгосстрах. Понятно, что идут различные разговоры, но делаем всё в этом направлении. Именно Россия часто выступала инициатором по восстановлению прав спортивной борьбы в олимпийском движении.

Хочу сказать, что президент России Владимир Путин в своё время принял активное участие по развитию популярности борьбы, вопросы решались на самом высоком уровне и были позитивно восприняты в мировом сообществе борьбы. Мы должны понимать, что мир меняется и ситуация с видами спорта меняется, поэтому должны быстро и продуктивно реагировать на это», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Приобрести билеты на Кубок Алроса можно на «Чемпионате»: билеты на 11 ноября, на 12 ноября.