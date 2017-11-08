10-12 ноября в Москве пройдут Международные парламентские игры

С 10 по 12 ноября в Москве пройдут VIII Международные парламентские игры, главной темой которых станет экология. Парламентарии 12 стран не только будут соревноваться в нескольких видах спорта, но и обсудят роль экологии в развитии спорта и туризма. В этом году в играх примут участие делегаты из Армении, Беларуси, Киргизии, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Болгарии, Монголии, Румынии, Словакии и России.

Команды парламентариев разных стран сразятся за звание сильнейших в шести видах спорта: мини-футбол, настольный теннис, большой теннис, бильярд, шахматы и бадминтон. Команде-победителю общекомандного зачёта достанется переходящий кубок. В этом году традиционный шахматный турнир пройдёт в особом формате в Госдуме: он получил название «Кубок Петра Великого» и будет посвящён 300-летию первой официальной поездки Петра Великого в Европу в качестве императора.

Кульминацией VIII Международных парламентских игр станет гала-матч по футболу между сборными командами парламентариев России и мира. Сборную парламентариев России по футболу традиционно возглавит первый заместитель председателя Госдумы, президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков.

«Многое произошло с 2009 года, когда состоялся первый подобный турнир, но парламентские игры продолжают существовать как площадка для неформального общения, диалога между парламентами разных стран. Это уникальный формат, который даёт много преимуществ по сравнению с более традиционными, официальными встречами. На спортивных площадках нет места политическим разногласиям, спорам и противоречиям – нас объединяет стремление к победе и чувство причастности к команде. А это отличная стартовая точка для укрепления отношений между странами,» — отметил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.