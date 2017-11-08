Прямая трансляция матча женской гандбольной Суперлиги «Университет» — «Лада»

8 ноября ижевский «Университет» на своей площадке примет тольяттинскую «Ладу» в рамках чемпионата России по гандболу среди женских команд. Противостояние начнётся в 17:00 по московскому времени.

Для «Университета» эта встреча станет восьмой в текущем розыгрыше чемпионата России. Пока на счету ижевского коллектива две победы, одна ничья и четыре поражения. Тольяттинский клуб стартовал в чемпионате России с восьми побед подряд.

В турнирной таблице «Университет» располагается на шестой позиции, «Лада» — на первой.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.