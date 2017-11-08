Колобков: работа, которую провёл СК, не вызывает сомнений ни у кого в мире

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление Следственного комитета России, что никакой государственной допинговой программы в России не было и выводы главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена ошибочны.

«Мы всегда заявляли об отсутствии государственной системы поддержки допинга. Выводы СКР подтверждают это и доказывают невиновность России в массовом употреблении допинга. Следственный комитет проделал огромную работу по установлению истины. Со своей стороны Минспорт оказывал всестороннее содействие ему.

Уверен, масштабная работа, которую провёл СКР, не вызывает сомнений ни у кого в мире. Полагаю, что доказательства, представленные Следственным комитетом, будут учтены при принятии дальнейших решений в отношении российских спортсменов всеми организациями, входящими в международное спортивное сообщество", — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта РФ.