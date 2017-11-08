Адвокат Легкова и Белова: у Родченкова не было доступа к спортсменам

Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, раскритиковал решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить его клиентов от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты на Играх в Сочи.

«При ближайшем рассмотрении видно, что обвинения против них несостоятельны. Сомневаюсь, что МОК сможет доказать вину конкретных спортсменов. Люди, на показаниях которых основано обвинение, не имели доступа к спортсменам. Его не было и у Родченкова», — приводит слова Вишеманна Frankfurter Allgemeine.