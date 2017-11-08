Белов готовится выступить на соревнованиях в Елливаре

Российский лыжник Евгений Белов собирается выступить на международных соревнованиях в Елливаре (Швеция), которые пройдут с 17 по 19 ноября, сообщает NRK. 1 ноября Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Белова и Александра Легкова от выступлений на Олимпийских играх и аннулировал их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи.



К соревнованиям также готовятся Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, которые вместе с Легковым и Беловым 23 декабря 2016 года были временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014.

«Мы были в контакте с FIS, на данный момент всем лыжникам разрешено соревноваться», — рассказал тренер сборной России Маркус Крамер.