Грушин: я не могу обвинить Легкова и Белова. Но почему были пробы вскрыты?

Заместитель руководителя управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России, заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал аннулирование результатов российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи и их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

«Могу с уверенностью сказать, что ситуация с Легковым и Беловым неоднозначная. Если в 2002 году были объективные доказательства индивидуальной вины спортсменок, в то время как сейчас нельзя говорить, что есть доказательства вины именно Легкова или именно Белова. В их случае это не коллективная ответственность, разумеется, но с одной стороны, против них индивидуально выдвинуть ничего не могут, а с другой стороны, нарушение есть. По-человечески я не могу обвинить Легкова или Белова. Их индивидуальной вины нет. Но почему были пробы вскрыты? Почему содержимое проб было испорчено? Здесь больше вопросов, чем ответов. Я не специалист в этой области, но и они не дают ответов. Не могу сказать, что было принято правильное решение, но с другой стороны, те люди, которые этим занимаются, должны были принять какое-то решение. Ведь нарушение есть. Очень жаль, что из-за этих нарушений страдают конкретные спортсмены.



В том, что отобрали медали, ничего нового нет. Отбирают медали и через четыре года, и через 10 лет. Сама процедура несовершенна. Моё личное мнение, что не нужно больше ворошить грязное бельё. Закончились Олимпийские игры, наградили людей, оставьте всё это позади. На тот период времени они, без сомнения, были сильнейшими, их наградили. Но все продолжают копаться в грязи. Не понимаю, ради чего. От этого теряется имидж спорта. Зачем это делают?



Мне непонятна процедура хранения проб 10-летней давности. Вы посмотрели, проверили, решили — на этом нужно закончить. Я сейчас не могу понять двух моментов. Вот, скажем, отберут медали, какому-то Иванову-Петрову-Сидорову будут их вручать. И знаете, я бы на их месте этими медалями уже не гордился. Если бы это было сделано прямо там, на Олимпиаде, тогда другое дело. Но прошло неопределённое количество лет, и вдруг мы начинаем в этом копаться. У того размер ноги не тот, у того обувь жала. Зачем? Разумеется, спорт высших достижений всегда связан с неоднозначными моментами. Поэтому нельзя говорить, что когда-то кто-то был неправ. На тот момент они были правы. Это по сегодняшним понятиям они неправы. Это уже история — спортивная история, оставьте её в покое», — приводит слова Грушина «Юграмегаспорт».