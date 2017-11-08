«СГАУ-Саратов» в гостях победил ГК «Пермские медведи» в мужской Суперлиге

«СГАУ-Саратов» на выезде переиграл «Пермских медведей» со счётом 37:28 в матче мужского чемпионата России по гандболу. Самым результативным гандболистом встречи стал игрок хозяев Алексей Шиндин, забивший 10 голов.

Команда Александра Алексеева одержала третью победу в семи встречах и занимает девятое место в турнирной таблице, а подопечные Валентина Бузмакова потерпели третье поражение при трёх победах и одной ничьей, оставшись на шестой позиции.

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«Пермские медведи» (Пермь) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 28:37 (16:15).