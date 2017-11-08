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«Синтез» проиграл «Будапешту» в первом матче 1/4 финала Кубка Европы

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Казанский «Синтез» проиграл венгерскому «Будапешту» со счётом 8:16 в первом матче четвертьфинала Кубка Европы по водному поло. Ответная встреча пройдёт в столице Венгрии 9 декабря.

«Синтез» дошёл до третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил итальянской «Брешии». Первый матч завершился победой итальянцев — 11:9, а второй выиграли казанцы — 8:7.

Водное поло. Мужчины. Кубок Европы
1/4 финала. Первый матч

«Синтез» (Казань, Россия) — «Будапешт» (Венгрия) — 8:16 (0:3, 1:3, 3:6, 4:4).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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