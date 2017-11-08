Каталонские горнолыжники не выступят на чемпионате Испании

Представители Каталонии не примут участия в чемпионате Испании по горнолыжному спорту, сказал тренер каталонской команды Жоан Кардона.

«Если население Каталонии считает нас отдельной республикой, то мы не должны выступать в этом году в чемпионате Испании. При этом любой спортсмен может выступить от лица своего клуба», — приводит слова Кардоны Marca.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости, 90,18 % участников которого высказались за отделение от Испании. При этом Мадрид не признаёт результаты голосования.