Нортуг выступит в комбинезоне в цветах флага Швеции

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петер Нортуг выступит на соревнованиях в Бруксвалларне (Швеция) в комбинезоне в цветах шведского флага и тремя коронами, символизирующими герб Швеции. Об этом рассказал друг семьи Нортуга Стен-Олоф Хофлин.

«Кто-то может воспринять это как провокацию, но я бы не стал заострять на этом внимание. Только Петер Нортуг способен настолько популяризировать лыжный спорт, и он это делает. Он — норвежский ответ Златану Ибрагимовичу», — приводит слова Хофлина SVT.