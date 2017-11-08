Московская область выделит 15 млн рублей на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне

В среду, 8 ноября, в Министерстве спорта Московской области прошло заседание рабочей группы по подготовке к чемпионату Европы по конькобежному спорту в Коломне. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о предстоящих соревнованиях.

«Подмосковье уже активно готовится к чемпионату Европы, который пройдет в январе следующего года. Утверждены план подготовки и смета. В чемпионате примут участие более 250 спортсменов из 35 стран. Ожидается, что конькобежный центр, где будут работать более ста волонтёров, примет около 6000 гостей. На проведение мероприятия из бюджета Московской области будет выделено 15 млн рублей. Важно тепло встретить иностранных гостей и уделить большое внимание организации соревнований», — приводит слова Терюшкова официальный сайт Министерства спорта Московской области.