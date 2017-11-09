Бородавко: Родченков имеет стопроцентный мотив — нагадить своей бывшей стране

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подверг критике решение об аннулировании результатов российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Олимпиаде-2014 в Сочи и их пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх.

«Фактически наших спортсменов осудили за то, что после того, как они сдали анализы, кто-то что-то поцарапал. Фигурирует только один список Родченкова, который говорит, что спортсмены принимали какие-то «Дюшесы» вместе с алкоголем. Ну это полная бредятина. То есть люди принимают решения на основании показаний одного человека, который имеет стопроцентный мотив — нагадить своей бывшей стране и тем спортсменам, с которыми он занимался.

Все борются за Легкова, боремся вместе с ним. Он находится в шоковом состоянии, потому что его лишили Олимпийских игр — самого главного, того, чему он посвятил лучшие годы своей жизни", — рассказал Бородавко в эфире телеканала «Россия 24».