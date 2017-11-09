Васильев: спорт может превратиться просто в посмешище

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о влиянии на спортсменов неопределённости в отношении допуска сборной России на Олимпиаду в Пхёнчхане.

«Эта ситуация может нервировать спортсмена. Нас, сидячих на диване, и то это задевает, а спортсменов, конечно, травмирует психологически. Они должны показать свою стойкость ещё и в этой части, если они хотят чего-то добиться в жизни.

Конечно, в комфортных условиях всегда хорошо готовиться, особенно когда тебе по терапевтическим справкам разрешается применять запрещенные для других спортсменов препараты. Когда вскрылись сведения о том, какими препаратами пользуется Симона Байлз, я удивился, что она вообще все медали на Олимпиаде не выиграла. Разве это спорт? Тогда просто подарите одной или двум странам все медали, а остальные просто будут статистами. Спорт может превратиться просто в посмешище, можно будет забыть о красивой чистой борьбе. Всё это идёт к очень нехорошему состоянию, как бы не был плачевным финал", — приводит слова Васильева «Собеседник».